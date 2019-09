Botilbud. Undskyldning for kritisabel ledelse

Læserbrev: En tragisk hændelse afslører en endog meget kritisabel ledelse i Ældre- og Handicap Forvaltningen. Hændelsens baggrund var fejlbehandling af en kvinde på Botilbuddet Fangelvej, der ulykkeligvis endte med kvindens død. Omstændighederne på det medicinske område har jeg ikke faglig viden til at kommentere. Men forløbet af den kritisable ledelse fortjener et par ord.

Efter dødsfaldet blev fire medarbejdere varslet fyret, tre af dem er nu fyret, og yderlige mindst otte medarbejdere kaldt til tjenstlige samtaler efterfulgt af advarsler, der er skridtet før en fyring. Hvordan kan en så stor del af personalet gøre noget forkert, uden at ledelsen er involveret. Hvad laver ledelsen? Der bliver i sagen brugt ord som "anden kultur" om personalet, udtalt af ældrechef Kim Bøg-Jensen. Hvad betyder en anden kultur? Er det et moderne lederudtryk? Der dækker over hvad?

Involverede fagforeninger tager naturligvis afstand fra kommunens manglende ledelse og vasken hænder. Regionsformanden for Ergoterapeut-foreningen Anna-Maria Laustsen er særdeles kritisk over for Odense Kommunes håndtering af sagen. "Der er noget fuldstændigt skævt i forhold til, hvordan Odense Kommune placerer et ansvar hos medarbejderne". Dette sammenholdt med lederen i denne avis "Chefer har et ansvar", gør det helt uforståeligt, at rådmanden for Ældre- og Handicap, Søren Windell, kan udtale "Det er stort set alle medarbejdere, der ikke har reageret".

En rådmand skal ikke beskytte sine ledere ved at give medarbejderne hele skylden, læs ansvaret. Rådmand Søren Windell burde i stedet have trådt i karakter og vist sig som chefen, der påtager sig det ansvar, posten giver. Have undersøgt sagen til bunds og ikke spørge ræven, om den havde set efter hønsene. I stedet beskylder han sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke for at tage medarbejdernes synspunkt. Hvor er problemet, ministeren tager jo dermed ansvar?

En ledelse, der bør evalueres af rette vedkommende. Ikke mindst, når rådmanden selv siger, han også er personaleansvarlig. Om ikke direkte. Medarbejderne har krav på at vide, hvor rådmanden står i forhold til dem. En uforbeholden undskyldning fra rådmand Søren Windell kunne være første skridt. En anden måde at gøre det på.