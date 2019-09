Bosteder. Ringe viden om medicin koster liv

Læserbrev: Så er den gal igen. Den 20. maj i år døde en kvinde på et bosted i Odense Kommune, sandsynligvis på grund af forkert håndtering af medicin. Det er desværre et udbredt problem. Styrelsen for Patientsikkerhed lavede tilsyn på 132 bosteder i 2017, og der var problemer på 124 af bostederne. Håndtering af medicin gav især anledning til problemer.

Heldigvis ligger en del af løsningen lige for. Farmakonomer, er eksperter i at håndtere og rådgive om medicin. Farmakonomer møder du som oftest på landets apoteker, når du skal have indløst din recept eller på sygehusene, hvor de håndterer medicin. Men et stigende antal kommuner er begyndt at ansætte farmakonomer til at håndtere og administrere medicin på plejehjem og i hjemmeplejen. Det gør kommunerne, fordi de kan se, det virker. Medicinhåndteringen bliver bedre og mere sikker.

Desværre er det stadig meget begrænset, hvor meget man bruger farmakonomer på bosteder.

Hvis vi skal have færre sager, som vi lige har haft i Odense, bør kommunerne ansætte flere farmakonomer til at rådgive og administrere medicin på bosteder. Vi ved jo, at det virker.

Vi kan heller ikke være andet bekendt over for nogle af samfundets svageste borgere. Den nuværende situation i forhold til håndtering af medicin på bostederne er ikke holdbar.