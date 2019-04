Bosteder. Hårdere straffe og nedtrapning uden hjælp

Læserbrev: Vi hører en del om trusler og vold på psykiatriske bosteder, og det er ikke rimeligt, at ansatte skal udsættes for hverken trusler eller vold. Beboerne på psykiatriske bosteder og de indlagte på psykiatriske afdelinger er typisk på stærk medicin, psykofarmaka. I de fleste tilfælde er de endda udsat for det, man kalder polyfarmaci, altså mange forskellige psykofarmaka i høje doser.

Er det de psykisk syge, der bare uden grund viser aggressivitet og vold? Eller hvad kan årsagerne være?

Når man ser på medicineringen, så har jeg et eksempel fra en lukket psykiatrisk afdeling, hvor den indlagte kun har lavet almindelig vold, ikke grov vold. Når man som professionel går ind og kigger på bivirkninger, interaktioner etc., så kan man se, at ud over de sædvanlige bivirkninger som hovedpine, vægtøgning, seksuelle dysfunktioner, så er der ved adskillige psykofarmaka bl.a. bivirkninger som: aggressivitet, agitation, hallucinationer, psykose, depression, angst og tankeforstyrrelser.

Så den udadreagerethed og vold (i tragiske tilfælde drab), som personalet oplever, kan med stor sandsynlighed komme fra medicineringen.

Hvis de prøver at nedtrappe beboerne og patienterne, tager det mange måneder eller år, men mange får ikke den nødvendige, kvalificerede hjælp, og udtrapning foregår alt for hurtigt (i Lægemiddelkataloget er anført fire uger, der dog kan strække sig til otte uger), så de får det endnu værre. Spiralen er startet med fatale følger.

Men patienterne får bare en dom og yderligere medicinering. Som så giver dem yderligere symptomer på sigt. Der er en grund til, at retspsykiatrien er blevet et tag-selv-bord, hvor man med en spiseforstyrrelse og ved at have begået butikstyverier kan få en såkaldt behandlingsdom på fem år, hvor vi andre nok havde fået en betinget dom. En med aspergers, der begår bedrageri på nettet, får en såkaldt behandlingsdom på fem år. Der trænger vist til et paradigmeskift inden for behandlingen.