Bosted. Uartig holdning fra ældrechef

Læserbrev: Chefer har et ansvar, er overskriften på én af redaktionschef Peter Hagmunds udmærkede ledere. Dette med baggrund i den ulykkelige Fangel-sag. Ja, naturligvis har chefer altid et ansvar, uanset at ansatte i underliggende lag måske har fejlet i én eller anden sammenhæng. Odense Kommunes ældrechef Kim Bøg-Jensen frasiger sig ethvert ansvar i den verserende sag overhovedet, hvilket i høj grad er en ansvarsforflygtigelse af dimensioner.

Der kan da snart ikke være flere ledige håndvaske i tilbage i kommunalt regi. Køen af chefer samt politikere og andet godtfolk, der vasker hænder, synes at tiltage voldsomt i disse år.

Med den uartige holdning og manglende fingerspitzengefühl som ældrechefen lægger for dagen, er det kanonheldigt, at han er kommunalt ansat. Ude i erhvervslivet, altså det virkelige liv, havde han for længst fået sparket.