Jeg bliver rasende over Odense Kommunes prioritering af vores penge.

Vi er lige nu i gang med at fyre et antal personer i Børn- og Ungeforvaltningen. Samtidig bruger vi 250.000 kroner på et maleri af vores tidligere borgmester. En fuldstændig ligegyldig handling.

Hvor er sammenhængen henne?

Er der slet ikke nogen i byrådet, der tager afstand fra dette?

Jeg vil gerne se navne på alle dem, de har vedtaget, at dette beløb er vigtigere end en delvis betaling af en medarbejder i Børn- og Ungeforvaltningen.

Jeg forstår ikke byrådets forvaltning af vores skattepenge.

Al snak om velfærdsprocent er bluff, når pengene bruges på sådan noget.