Læserbrev: Det er helt klart et indre partianliggende, om venstremedlemmerne mere eller mindre bevidstløst vil vælge den 23-årig Christopher Lilleholt som spidskandidat og dermed borgmesterkandidat til næste byrådsvalg.

Jeg sætter som borger ikke spørgsmålstegn ved Christopher Lilleholts evner som politiker, der nok også er nedarvet fra hans far og det politiske miljø, hvor der i disse år udklækkes den ene unge levebrødspolitiker efter den anden som valgte repræsentanter for folketstyret.

Med en ledende politisk rolle som rådmand eller borgmester med såvel politisk som administrativt ansvar må vi som borgere have en forventning om, at de valgte har så megen pondus og ikke mindst erhvervs- og livserfaring, at de er i stand til at matche de mange embedsmænd i forvaltningen og ikke mindst at kunne lede den offentlig butik - en forvaltning.

Og så er det i mine øjne ikke nok, at man har været dygtig i skolen, har gået i gymnasiet og på universitetet og har opnået en kandidatgrad. Der er nemlig udfordringer, som kræver andet og mere end en kandidatgrad og boglig dygtighed.

Et gammelt ord siger: "Gør en stor mand ud af ham, men gør det langsomt".