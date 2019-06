Borgerrådet skal tale om velfærd, der gør en forskel

Synspunkt: Jeg startede min første dag som borgmester med at besøge plejecenter Havebæk. Det var ikke tilfældigt. Jeg besøgte det, fordi tryg omsorg og pleje for vores børn og ældre er sagen, jeg prioriterer over alt andet. For kvaliteten af den nære velfærd er i mine øjne det bedste mål for kvaliteten af vores by og samfund.

Derfor brugte jeg min første dag på at tale med de ældre og personalet på plejecenteret. Derfor har jeg alle dage siden arbejdet med rammerne for velfærden. Og derfor kommer jeg også altid som borgmester til at arbejde med den samfundskontrakt, der sikrer velfærd.

I det lys er jeg optaget af de tal, vi fik i sidste uge fra en gruppe eksperter, Task Force Velfærd, der viser, at vi i 2029 vil være 2800 flere små børn og 4000 flere ældre i Odense. Hvis vi skal bevare bare det nuværende niveau for tryg omsorg og pleje for børn og ældre, kræver det 500-600 millioner kroner og 1100 flere velfærdsmedarbejdere de kommende 10 år.

Opgaven med at sikre den nære velfærd er derfor ikke kun ekstraordinær. Den kræver også, at vi tænker hele indretningen af byens velfærd igennem. Med så stor en opgave er jeg overbevist om, at vi skal have en bred samtale med flest mulige borgere. For velfærden er for alle, der har brug for den. Derfor skal alle også have mulighed for at tale om velfærd, der gør en forskel.

Kommunens økonomiudvalg vil derfor invitere alle odenseanere til en række bydelsmøder om velfærd efter sommerferien.

Allerede i dag starter vi også et nyt borgerråd, hvor 99 tilfældigt udvalgte borgere og en formand, rektoren for HF & VUC Fyn, Stig Jarbøl, bliver inviteret til at komme med forslag til det forestående velfærdsarbejde.

Borgerrådet er en ny form for borgerinddragelse inspireret af blandt andet et meget vellykket forløb i Irland. Tanken er at skabe en form for 'mini-Odense', hvor deltagerne inviteres ind i grupper, der på alder og køn ligner sammensætningen i 'store-Odense'. Med den tilfældige udvælgelse får vi også en spredning på sådan noget som postnummer og uddannelse.

Vi opnår aldrig et resultat, der præcist afspejler sammensætningen i Odense. Men der er rigtig meget værdi i at invitere flere forskellige mennesker.

Det repræsentative demokrati fungerer fremragende i Danmark, og i Odense har vi et stærkt byråd, der arbejder for alle byens borgere. Men tiden kalder på, at vi gør vores bedste for at involvere flere forskellige borgere i udviklingen. Her kan borgerrådet noget, som et traditionelt borgermøde ikke kan.

For med borgerrådet går vi langt mere grundigt til værks i forhold til at invitere grupper ind, som ifølge vores erfaring sjældent møder op til borgermøder. Med borgerrådet opnår vi også en forskellighed, der er værdifuld, fordi grupper med forskellige deltagere kan løse vanskeligere problemer end grupper, hvor deltagerne ligner hinanden.

Politik laves bedst med ørerne. Den bedste politik formes ved at lytte og tale sig til rette. Det er demokratiets styrke. På samme måde som demokratiets styrke er at skabe den begejstring, der kun udløses af, at mange mennesker bliver involveret og sammen skaber forandringer.

Der findes ikke én enkelt opskrift på den begejstring. Men det starter med, at vi politikere gør vores yderste for at give en stemme til dem, der ellers ikke bliver hørt. Særligt når det kommer til velfærd.

Her spiller borgerrådet sammen med bydelsmøderne en vigtig rolle.

Tak til alle der engagerer sig i velfærd, som gør en forskel - og tag godt imod det nye borgerråd.