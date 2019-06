God idé, men vil rådhuset lytte?

Mange borgere har gennem årene sendt høringssvar til de mange planer, der er udgået fra rådhuset og følt, de hver gang kom for sent. Beslutningerne var allerede truffet, og Odense Kommune havde overholdt loven. Hvad får chefredaktør Poul Kjærgaard til at tro, det vil ændre sig?

På lederpladsen den 30. maj fortæller chefredaktøren, hvordan avisen mere og mere inddrager læserne. Jeg mindes afgåede chefredaktør Per Westergaards foredrag på det nu lukkede Mediemuseum, hvor han fortalte om, hvordan medierne rundt omkring i verdenen arbejdede, hvordan de inddrog læserne. Det lød spændende, og jeg bakker 100 procent op om idéen, men vil/kan vores kommunalpolitikere gøre det? Det er mere end nogensinde aktuelt med den spareplan, der er lagt frem på kulturområdet.

På sidste byrådsmøde var det punkt 2 Udviklingsplan Fremtidens Vollsmose, der stjal mediebilledet, men punkt 3 Forslag fra Byrådsgruppe V - drøftelse af omprioriteringsbehov burde have lige så stor opmærksomhed, for det gælder også Odenses fremtid. Hvilken by skal vi være?

Skal vi lytte til Venstre rådmand Jane Jeginds ønske om at spare mindre for at kunne fastholde de kulturtilbud, som er blevet en del Odenses DNA?

Det er nu, vi borgere skal tage fat i vores politikere og fortælle, hvad vi mener, de skal prioritere. Og det er dem og ikke embedsværket, der skal træffe beslutningen. I det sidste afsnit af byrådsdagsordenen den 22. maj punkt 3 står: "Ved Byrådets behandling af Økonomiudvalgets budgetforslag vil Byrådets medlemmer naturligvis kunne fremsætte forslag om omfanget af omprioriteringer, ligesom Byrådets medlemmer naturligvis også vil kunne stille forslag om, hvilke områder der skal eller ikke skal spares på."

Byrådet har netop vedtaget Bystrategi 2019, hvor de fortæller om deres drømme. Personligt vil jeg nødigt vågne op fra en drøm i en by uden et rigt kulturliv.