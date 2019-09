Borgermøder. Velfærd er mange ting

Læserbrev: Nu har der været afholdt velfærdsmøder rundt omkring i byen. At blive hørt er en slags velfærd. Mange har på møderne givet udtryk for, at de føler sig utrygge med hensyn til, hvordan Odense kan finansiere velfærden i fremtiden, hvor vi ser frem på flere børn og flere ældre.

Odense er allerede nu en by, hvor rigtigt mange lever af en eller anden form for indkomst fra kommunen i forhold til, hvor mange der er på arbejdsmarkedet. Så ja, opgaven er nu at finde penge til at kunne sikre velfærden fremover. Jeg er sikker på, at vi alle kan blive enige om, at den i hvert fald ikke skal blive mindre.

Så den skal måske skrues anderledes sammen? Måske skal der flere frivillige ind over nogle af opgaverne? Set i min optik skal vi helt klart lave en plan for, hvordan vi kan få flere frivillige ind over mange af disse velfærdsopgaver, men det må ikke være på bekostning af professionalisme fra fagpersonale. Det skal være som et supplement.

Uanset hvordan vi vender og drejer det, skal der findes flere penge til velfærd. Det kan man gøre på mange måder. Ind imellem tales der om at spare rigtigt mange penge f.eks. hos de ældre, og det kan godt være, at de kan sættes ind på kontoen til senere velfærd, men hvad så med dem, som mangler hjælpen lige nu?

Jeg tror ikke på, at en by kan spare sig sund. For jeg har tillid til, at de varme hænder, der er i gang rundt omkring, arbejder alt hvad de kan og mere til. Jeg tror på, at en by kan vokse sig sund. Forstået på den måde, at vi skal gøre mere for at tiltrække virksomheder, der kan tilbyde arbejdspladser til mange af vores ledige. Ledige har vi nemlig alt for mange af. Og lige netop ved at få ledige i arbejde, sparer vi ikke bare de penge, vi har udbetalt til de ledige og for de forløb, ledighed indebærer, men vi får også en skatteindtægt og en større købekraft.

Vi har behov for firmaer, der kan ansætte mange mennesker. Vi har i løbet af mange år mistet store virksomheder, hvor der var behov for store antal medarbejdere og hvor der også var plads til dem, der ikke havde ret meget eller ingen uddannelse. De virksomheder mangler vi nu. Det er ikke alle ledige, der kan og skal opkvalificeres. Det ved vi, og derfor skal vi se at hjælpe dem på anden måde.

Mange flere ledige skal i job! Det er vejen frem. For velfærd er også at få lov til at beholde sine egne penge og ikke skulle imødese en skattestigning hver gang, der mangler penge i en kasse. Det kan skabe utryghed og vi vil jo gerne beholde folk i kommunen. Lad os bruge ressourcer på at gøre dem, som hjælper ledige i job bedre. Lad os se på, om ikke nogle af de private aktører har nogle ideer, kommunen ikke selv har fået endnu. Og så lad kommunen bruge sine ressourcer på at gøre det nemt og godt at starte eller flytte en virksomhed til Odense. Det er også velfærd.