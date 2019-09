Borgermøde. Vælg en anden ordstyrer

Læserbrev. Jeg deltog i borgermødet, som man blev indbudt til. Efter indledningen markerede jeg, da jeg mente, at jeg havde forslag. Ordstyren så det. Jeg har arbejdet i kommunen i 40 år. Jeg kan se, at der er blevet meget forringet i hjemmeplejen. Der gøres kun det, der er visiteret til. Ikke bare en lille ting ekstra. Hjælperen kigger i sine papirer og gør kun det, der står. Resten kan borgerne selv gøre.

Selvfølgelig skal borgeren gøre det, de kan, selv. Det vil de også gerne, men der kan være en dag, der er behov for eksempelvis vask af ryggen, men nej det står ikke i papirerne. Ja, så sidder borgeren med en dårlig fornemmelse. Og er ked af det.

Hjælperen har så travlt, at de er ude af døren, før de er kommet ind. Politikerne har så travlt med at udføre deres ambitioner, at de ikke tænker på mennesker. Det er borgernes skattepenge, der bruges. Men vi hører kun om besparelser. Bliver det sådan en dag, at hjælperen kun kommer for at se, om vi er levende? For uanset hvor mange penge, politikerne får ind, slår det ikke til. Mødet forløb godt. Men jeg vil anbefale at vælge en anden ordstyrer. Jeg følte mig mobbet.