Borgermøde. Mundkurv eller velfærd

Læserbrev: Byrådet inviterer byens borgere til borgermøder og borgerråd igen og igen på internettet. Nu er der nogle, som ikke er på nettet, hvad med dem - får de brev?

Vi kan så komme med ideer, klager og ønsker for fremtiden i Odense. Så kommer vi med ønsker/forslag om at blive hørt og taget til notat og behandlet i byrådet.

Nu kan man godt få den tanke, at politikerne efter disse møder går hjem og vedtager det, de på forhånd har besluttet. Nu er det jo i bund og grund økonomien, der bestemmer, men det er trods alt byrødderne, der skal fordele midlerne retfærdigt.

Byrådet har lyttet, borgerne har fået lov at udtale sig. Men taletid er ikke det samme som at blive hørt. For det må efterfølgende gerne være, så vi (borgerne) kan mærke vores meninger bliver hørt og ført ud i livet. Ellers ender det hele igen med en vel tilrettelagt mundkurv til borgerne.