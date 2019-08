Borgermøde. Meget kort frist

Læserbrev: Den 14 . august modtog jeg et brev fra Odense Kommune med invitation til at deltage i et borgermøde fire steder i byen. Det lød jo vældig interessant.

Da jeg læser min daglige Stiftstidende, bliver jeg overrasket. Det første møde i rækken afvikles den 14. august og er fuldt besat. Næste møde den 19. august er fuldt besat. Derefter den 29. august og 2. september, kun få ledige pladser.

Ved nærlæsning af brevet findes ingen afsendelses-dato. Desuden kan man kun tilmelde sig på nettet, så uden pc er man automatisk udelukket fra at deltage. Vi er stadig mange ældre, der ikke er på de digitale medier.

Vil en ansvarlig fra kommunen afsløre, hvornår disse breve er overladt til Post Nord, som har forpligtet sig mod betaling at udbringe post inden for rimelig tid? Her hvor jeg bor, er vi heldige at få gamle breve en gang om ugen.