Borgermøde. Kommer inputten med?

Læserbrev: Jeg tænker, at det kommer til at lyde lidt hult, når borgmesteren siger, at det er dejligt at møde Odenses borgere til debat (så demokratiet er ikke døende, udtaler han) om den kommende velfærd...Samlet set kommer han til at møde 2000 borgere ud af ca. 220.000 borgere inklusive børn. Alle input på møderne bliver taget med, men til sidst trækker politikerne af ... Om inputten kommer med, er jeg stærkt i tvivl om! Ordet repressiv tolerance får i ovenstående god mening:"Repressiv tolerance, subtil (raffineret, underfundig) form for politisk undertrykkelse, hvor magthaverne under dække af tilsyneladende lydhørhed tillader eller endog opmuntrer til kritik af samfundssystemet, men reelt kun så længe kritikken ikke rammer systemets grundvold. Udtryk, der blev lanceret af Herbert Marcuser". Gyldendals Ordbog.