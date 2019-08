Borgermøde. Bedre måder at spare på

Læserbrev: På borgermødet på Hunderupskolen var Michael Bruhn Frederiksen, der er Peter Rahbæk Juels stabschef i Borgmesterforvaltningen, én af fire oplægsholdere. Han gjorde meget ud af, at vi borgere måtte forstå og acceptere, at fremtidens velfærd er under pres og nødvendigvis må udsættes for forandringer.

Det kan vanskeligt forstås anderledes end, at vi borgere må acceptere et ringere velfærdsniveau end i dag. Jeg fik desværre ikke lejlighed til at spørge på mødet, for oplæggene tog ca. en time, og køen var lang af borgere, der ønskede ordet i den næste time - jeg var ikke én af dem.

Men jeg fik lejlighed til efter mødets afslutning at fortælle borgmesteren, at jeg ikke var kommet for at fordele fattigdom og for at legimitere, at velfærden nødvendigvis må blive ringere.

Den dagsorden får aldrig min velsignelse. Hvis kommunen ville prioritere en øget bosætning af borgere i arbejde, ville skattegrundlaget stige med raketfart. Kommunen kunne passende starte med de 30.000, der arbejder i kommunen, men bor udenfor. Det ville samtidig mindske trængslen morgen og aften og dertil gavne miljøet markant. Hvis Odense havde et skattegrundlag som landsgennemsnittet, ville kommunekassen hvert år være 3,3 milliarder rigere.

Dernæst har kommunen en høj ledighed. Det kræver ingen opkvalificering at plukke tomater, at plukke ærter og æbler eller tømme skraldespande, men så behøvede de ikke længere modtage forsørgelseshjælp. Disse 12,9 procent borgere lægger beslag på godt 28 procent af alle kommunens indtægter. Hvis forsørgelseshjælpen lå på landsgennemsnittet ville kommunekassen hvert år være godt 400 mio. rigere, men potentiellet er langt større - faktisk 3,4 milliarder.

I 2019 ligger de fem store velfærdsområder i Odense 640 mio under landsgennemsnittet, så fortællingen om, at det er stigningen i børn og ældre, der de næste 5-10 år sætter velfærden i Odense under pres, er grundlæggende forkert. Den er allerede i dag under pres. Men udviklingen gør, at presset fremadrettet bliver større. Så meget desto vigtigere er det, at byrådet handler nu.

Jeg kommer aldrig til at acceptere, at børn ikke kan få en ordentlig og kompetent skolegang i kommunens folkeskoler. Jeg kommer heller aldrig til at acceptere en ringere kommunal rengøring i skoler og institutioner og hos ældre. Eller at ældre og handicappede kan ligge i deres egen afføring i timer, indtil en medarbejder har tid til at hjælpe dem på toilettet.