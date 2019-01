Boligmarkedet i Nyborg: Lad os skabe en by for alle

I Nyborg Kommune kan det være meget svært at finde bolig, der koster under 5000 kroner om måneden. Særligt indenfor Nyborg by. Det ved alle, der har haft behovet tæt på livet. Hvis man har en lav indkomst eller er på offentlig forsørgelse, er det en ret stor udfordring, så har man reelt ikke mulighed for at bo ret mange steder i Nyborg Kommune og særligt ikke i Nyborg by.

Jeg er faktisk ærgerlig over den måde, boligmarkedet i min kommune udvikler sig på. Der er sådan set en ret positiv udvikling i nye boliger og investorer, som bygger helt vildt. Men det er alt sammen private investorer, der laver store og dermed dyrere gs lejligheder eller penthouse-lejligheder, der kræver store private investeringer.

Jeg er ærgerlig over, at vi ikke forsøger at blande boligmassen lidt mere. Jeg mener, at der skal være en bred adgang til nogle af de smukke og attraktive adresser i vores kommune. Det vil være ærgerligt, hvis en folkepensionist eller en alene-forælder ikke kan bo på vores havneområde, fordi det er for dyrt at bo i de boliger, der bygges. Der har vi som kommunalpolitikere en enorm opgave i at overveje disse ting i planlægningsarbejdet omkring vores boligområder. Jeg ved godt, det koster penge fra vores kommunekasse at lave almennyttige boliger, men det giver os også en enorm indflydelse på, hvordan vores kommune indrettes.

Det kunne f.eks. være gavnligt, at vi i langt højere grad kunne tiltrække nogle af de mange unge, der stifter familie i slutningen af deres uddannelse, inden de skal starte på arbejdsmarkedet. De vil med al sandsynlighed blive boende, når de kommer ind på arbejdsmarkedet og være gode borgere i vores kommune.

Jeg har en drøm om, at vi skal skabe et boligmarked, hvor man kan vokse op i trygge og gode boliger som barn, uanset om det er indenfor voldene, i centerbyerne eller ude i landsbyerne. Hvor man som ung studerende kan få en fin lille lejlighed, man kan betale på trods af, at man er under uddannelse. Det skal være sådan, at man enten kan købe eller leje en god familiebolig, når man får det behov, men det skal også være sådan, at du stadig skal kunne blive boende her, hvis du bliver alene forsøger eller på et tidspunkt står udenfor arbejdsmarkedet i en periode. Ikke mindst skal det være muligt at have et trygt og godt otium i en god bolig. Det skal være sådan, at man kan få en god og sund bolig uagtet ens personlige pensionsopsparing. Nogle skal måske være i bofællesskaber og andre skal ikke.

Det kræver dog, at vi som politikere vil prioritere det. Det kræver, at vi tør sige til private investorer, at dele af nye boligområder skal være almennyttige. I planloven fik byrådene mulighed for at kræve, at op til 25 procent af nye boligområder skal være almennyttige. Det tror jeg er en fornuftig vej at gå, fordi det giver f.eks. Nyborg Kommune muligheden for at sikre almennyttige boliger på vores DSB-arealer omkring havnen eller i området omkring Strandvænget.

Det er et vigtigt signal at sende til borgere og mulige tilflyttere. Vi vil faktisk prioritere, at alle har mulighed for at bo i gode og sunde boliger også i nogle af vores nye attraktive boligområder.

Det håber vi selvfølgelig på, at få opbakning til fra resten af Nyborg Byråd, da vi i Socialdemokratiet faktisk tror, det er den bedste vej at gå.