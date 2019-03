Læserbrev: Kære Ole Birk Olesen og Danske Folkeparti.

Nu har I nået lavmålet. Regeringen og Dansk Folkeparti har udmeldt, at man er enige om at ændre reglerne for udlejning af almene familieboliger. Halvdelen af fraflyttede boliger, som ikke tilbydes kommunen, skal tilbydes boligsøgende på den eksterne venteliste. Hvad er det for en venteliste? Det er ikke en, jeg kender til.

Jeg bliver vred, når jeg ser boligminister Ole Birk Olesen sige, at den almene boligsektor ikke skal være et lukket system, som man kun kan blive en del af, hvis man har stået på venteliste i mange år. Det er mig og mine naboer der betaler til de almene boliger. Det er mig, der henlægger penge til almindelig vedligeholdelse og udskiftning af maskinpark for personalet mv. Det er ikke dig Ole, der betaler gildet.

Det må derfor også være rimeligt, at jeg med min anciennitet i boligforeningen har mulighederne for at få en anden bolig, hvis jeg ønsker det, ligesom andre der ikke bor der, men står skrevet op kan få tilbuddet.

Kære Ole Birk Olesen, det er hele tanken bag almene boliger. Du bor der, du betaler og har oftere fordele ved ny boligsøgning. Jeg synes simpelthen, du/I er uartige over for de almene beboere.

Vi skal i høj grad være med til at betale for jeres ghettoplaner, som også vil betyde, at der bliver væsentligt færre billige attraktive boliger på grund af øget fleksibel udlejning for at undgå at have på en af jeres absurde lister.

Nu vil du/I også tage hver anden almindelig udlejning til folk uden tilknytning til de almene boliger i øvrigt. Det er bare ikke i orden. Nej, man skal ikke i endnu højere grad kunne komme helt ude fra sidelinjen og få en bolig, som andre har stået i kø til i måske de sidste 20-30 år. Det er der ingen rimelighed i, og det bliver et klart nej herfra.