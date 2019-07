Børnenes minister - bare ikke for ministerbørn

Kommentar: Gode tre uger blev der brugt på at formulere et forståelsespapir - og hele 17 sider ved man jo godt kan tage tid, når djævlen ligger i detaljen. Hvor længe der er blevet brugt på at spekulere og afstemme ministerlisten er uvist for alle udover inderkredsen i Socialdemokratiet. Det vakte alligevel begejstring, at Mette Frederiksen "udviste mod og sendte signalet" om, at en solomor sagtens kunne være kultur- og kirkeminister.

Solomor at blive, for fødslen er forestående, og dermed absolut parallelt koordineret med ministeropgaven. Ingen udnævnelse kunne være mere ukærlig og kynisk end denne, for selvom kærlige gerninger i politik og inden for eget parti er en naiv forestilling, så er det ganske enkelt en absurd forvaltning af politisk talent og erfaring fra Mette Frederiksens side af, men også af Joy Mogensens ditto.

Alle, der har født eller været vidende til det og den efterfølgende tid, ved at det at være førstegangsfødende og tiden herefter er omstyrtende. Alt vendes på hovedet, hormoner og krop vender sig imod en og ens mentale og fysiske helbred, sårbarhed og rørstrømsk kærlighed fylder på godt og ondt. Hele døgnet rundt. Men det stabiliserer sig, og i stedet indfinder der sig en kronisk opmærksomhed på, at barnet skal have det godt, mærke nærvær og ro, ses i øjnene og lige så stille stimuleres i takt med udviklingen. Denne første tid er uvurderlig og den største investering man kan gøre i sit liv. De børn, der har det sværest, er børn med tilknytningsforstyrrelser opstået i de første 100 dage: den første tid er absolut vigtig. Et netværk kan formentlig give nærvær og agere mor for et barn som en biologisk mor, men hvorfor forcere opgaven?

Hvis Joy Mogensen er det politiske talent og kapacitet, hun værdsættes for af Mette Frederiksen og Socialdemokratiet nu, så er hun det vel også om 12 måneder? Hvis Socialdemokratiet ikke overvurderer sig selv og egen regeringsduelighed, så er en regeringsrokade eller -ændring realistisk inden for 8-24 måneder, så der er op til flere anledninger til at adle Joy Mogensen og trække hende ind i ministerbilen.

Man viser i stedet for, at det med at føde og være førstegangsmor og give sig tid sagtens kan gøres 1:1 med at være minister. Det er blændværk og stiller et aldeles urimeligt superwoman-billede op, som ingen kan eller skal kan leve op til. Det er vor tid absolut største indbildning, at vi skal alt på samme tid og samtidig vise, at det gøres med overskud, glæde og engagement. Det er måske årsagen til, at vi står i klimakrisen? Weekendrejser uden børn til Barcelona, tre uger til Thailand med hele familien - bo i Nyborg og arbejde i Esbjerg, gøre karriere mens tre børn starter i vuggestue, børnehave og førskole, dyrke krop og sjæl til fitness, yoga og mindfullness - dyrke egne grøntsager i kolonihaven og indkassere kulturel kapital på Heartland tre hele dage. Livet har faser, børn er små i en kort fase, arbejdslivet varer 40 år, de nære og stærke relationer kan ikke tjekkes af i en kalender.

Og så forstår jeg udmærket argumentet, at den bedste kandidat uanset hvad skal kunne udpeges til minister, hvis Statsministeren ønsker det, og at man ikke siger nej tak, hvis Statsministeren ringer. Men hvor ville det dog være sympatisk, hvis man fra øverste sted ville vise samfundet, at det at sætte børn i verden er en opgave, der kræver ro, tid og engagement i alle døgnets timer.

Den opgave løses aldrig af staten og minimumsnormeringer, men af de mennesker, der elsker barnet allermest: Dem, der har givet dig livet.