Børnene siger til os voksne: Ta' sutten ud og gør noget

I Danmark har strejker, demonstrationer og revolutioner det svært, hvis det regner det mindste. Den tanke fik jeg, da jeg i fredags stævnede ind på Christiansborgs Slotsplads for at bakke op om skolebørnenes klima-manifestation. Der var ikke engang halvt fyldt. Men betragter man strejken samlet set på verdensplan var der mange børn på gaden. 1,5 millioner skolebørn og studerende havde trodset deres skema og strejkede for klimaet i 2083 byer i 125 lande. Det blev den største globale klima-manifestation hidtil. Statsminister Lars Løkke Rasmussen stod på pladsen omgivet af skrigende skolepiger, som afbrød ham, hver gang han forsøgte at forklare, hvordan han synes regeringen handler grønt. De masede sig ind på ham og sendte kaskader af højfrekvente protester direkte ind i hans åbne ansigt. 'Det er ikke nok!', 'Det går ikke hurtigt nok'! skreg de - lige meget hvad han prøvede at sige.

Det er modigt at stå der hos næste generation og ikke have noget som helst til dem, som de kan bruge. Men det er først og fremmest fattigt. Statsministeren repræsenterer det ansvar, som vi voksne ikke har påtaget os. Det mod vi ikke har vist. Men det er os alle sammen de unge skolebørn råbte ad. Klimatopmøde på klimatopmøde har været holdt, uden at aftalerne blev holdt. De indfødte amerikanske indianere har flere gange indtrængende appelleret til verdenssamfundet: "Jorden har feber. Gør noget". Men alt for mange af os voksne i den velbjergede del af den vestlige verden har holdt os for ørerne alt for længe - som børn, der ikke vil høre, hvad de voksne siger. Nu skriger børnene, at vi skal tage sutten ud og se at komme op af vuggen - og med rette.

Jeg er fuld af beundring for vores børns evne til at organisere og stå sammen. Bravo! Men nu må vi spørge, om der er en voksen til stede? Det er jo den komplet bagvendte verden! Det skulle være os, der pillede sutten fra børnene, tog dem ved hånden og viste dem vejen. Ikke omvendt. Vi skal tage over nu, så børn og unge kan sove trygt om natten og se frem til med glæde at leve deres liv og med god samvittighed rejse ud og opleve verden. Og så skal vi bakke op om det, de har sat i gang. Jeg har samlet et lille inspirationskatalog - det vigtigste er at de unge kan se og mærke, at vi gør noget: Gør valget grønt. Kræv en klimalov og systemiske ændringer væk fra vækst-tankegangen. Og det er desværre ikke nok, at vi får et skift fra en blå til rød regering. Det kræver en helt ny tankegang i forhold til økonomi og brug af kul og olie. Så bliv ved med at insistere - også efter valget.

Lav din egen lobby-virksomhed. Brug dit voksennetværk til at fremme grøn omstilling f.eks. nedbringe madspild hurtigt. Måske du ved en fest har en borddame, som er ansvarlig for indkøbene i jeres lokale detailvare-butik. Spørgsmål er aktivistiske. Så stil et spørgsmål, som hun ikke kan ryste af sig, og som hun må tage med sig på arbejde. I bedste fald inspirerer du hende ved at interessere dig for vores fælles ansvar. I værste fald gør du hende irriteret. Men pyt. Vær modig. Vi gør det her med børnene. Hold øje med World Overshoot Day - websitet kan give en idé om dig og din families CO2-forbrug, og hvor meget I tærer på klodens natur-ressourcer. Der er mange parametre at lege med i hverdagen for at forbedre tallene. Gør det snart, gør det sjovt og gør det med børnene. Og husk at skabe fælles billeder på, hvor hyggeligt det bliver at holde cykelferie på Sydfyn eller Fanø, og hvor spændende det er at være med til at flytte vores kollektive World Overshoot Day. Husk, med Greta Thunbergs ord, at "man er aldrig for lille til at gøre en forskel".

Opret en familierejsefond, hvor I sparer op til de unges rejser ud i verden, og hvor I samtidig neddrosler eller indstiller rejser for familiens ældre medlemmer (som sikkert alligevel allerede har set det meste). Nyd i stedet de nære kyster og lad de unge rejse med god samvittighed. Man kan supplere rejsefonden med en træ-fond. Træplantning er en rasende vigtig investering i disse år. Undlad at gemme for mange ting på nettet. Slet unødige ligegyldige videoer. Det kræver ufattelige mængder energi, at vi alle sammen gemmer så meget materiale på gigantiske servere, sender live og uploader videoer. Dette er en faktor vi ikke taler nok om. Og mon ikke sociale medier blot ville blomstre af, at vi lige spurgte os selv en ekstra gang, om det vi deler nu virkelig også er væsentligt nok?

Hold op med at diskutere med andre voksne, om børn skal strejke eller gå i skole. Lyt til dem i stedet og vær med til skridt for skridt at skabe den verden, som de trygt kan sove og rejse i.