Børneliv. En pædagog har kun to hænder og et hjerte

Kommentar: Det gjorde kæmpestort indtryk på mig at se dokumentaren på DR2, "Hvem passer vores børn?." Jeg er, som mor til tre børn, dagligt gået ind og ud af daginstitutioner de sidste 11 år. Tilmed er jeg selv pædagog, så indholdet af udsendelsen burde ikke komme som et chok, men det gjorde det alligevel. Jeg blev både rørt og ramt, for hvordan er det endt her, og hvorfor finder vi os i det?

Andreas mor afleverer ham tidligt mandag morgen, inden hun skal på arbejde. Andreas har været syg den sidste uge, og ingen af os voksne fra hans egen stue er mødt ind endnu. Han græder og er ked af det. Mange børn bliver afleveret på dette tidspunkt, og der er ikke mulighed for at sætte sig med et enkelt barn. Andreas er stoppet med at græde, da jeg møder ind en time senere, og han klamrer sig utrygt til mit ben. Det fortsætter det meste af formiddagen, og jeg er nærmest nødt til at afvise ham, da jeg har en planlagt aktivitet med nogle andre børn, som har brug for at øve sig i sprog, og de glæder sig.

Over middag går vi på legepladsen. Andreas kan ikke komme i gang med at lege med de andre børn, så jeg sætter mig med Andreas i sandkassen. Der er rigtig mange konflikter imellem de andre børn, så inden vi er kommet i gang med en leg, har jeg igen rejst mig for at hjælpe de andre. Jeg har, inden vi gik på legepladsen, også lovet Gry at gynge hende, så fra gyngen prøver jeg at opfordre Andreas til, hvad han kan lege videre med i sandkassen. Min ene stuekollega er gået til møde, og min anden stuekollega er ved at hjælpe et barn, som er blevet våd.

Det er nærmest en umulig opgave at se det enkelte barn og varetage det enkelte barns udvikling, trivsel, læring og dannelse. Det er blevet til, at vores eneste mulighed er at have overblik over hele flokken, for der er ikke nok pædagoger.

Den seneste tid har jeg hørt børne- og socialminister Mai Mercado udtale, at det er en kommunal opgave at prioritere børneområdet - der skal ikke mere central styring til. Samtidig efterspørger mange kommuner landspolitiske tiltag, fordi de opererer med en stram økonomi. Ingen tager ansvaret for, at vi har fået skabt et samfund, hvor det tilsyneladende er i orden at behandle vores børn som ren opbevaring.

Som pædagoger sætter vi en "servicefacade" op for, at forældre trygt kan gå på arbejde og holde hjulene i gang i samfundet. Som forældre afleverer vi vores børn i daginstitutioner uden, at vi helt kan følge med i, om børnene får det, de har behov for. I kampens hede bilder vi hinanden ind, at det er godt nok.

Det er det langtfra. Det chokerer mig allermest, at jeg kan holde til at være utilstrækkelig eller i hvert fald kan lukke ned. Både som pædagog og som mor.

Så jeg vil opfordre alle politikerne i kommunerne såvel som på landsplan til at tage ansvar og prioritere de rette ressourcer til børnene, så pædagogerne får de bedste arbejdsbetingelser for at sikre børn et godt børneliv. En pædagog har altså kun to hænder og et efterhånden blødende hjerte.