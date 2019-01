Børnehospital. Skandaløs mangel på empati

Som Jeppe i Baronens seng: Drømmer jeg, eller er jeg vågen?

Det lyder nærmest som et mareridt, at børn - dødssyge børn - hvor mad og drikke er en så væsentlig del af behandlingen og vejen tilbage til et almindeligt liv, trods smerter, kvalme, opkastninger og angst, ikke kan få bevilget de få måske hundredetusinde kroner, det koster, selv og ved hjælp af nærtstående og kendte personaler til at lave "kræsemad".

Sætter man disse få hundrede tusinde kroner i relief til det, kræftbehandlingen koster i medicinudgifter, udgifter til personale, omsorg og hospitalsophold, er det nok kun en lille brøkdel.

Bliver børnene ikke raske, måske alene fordi de ikke har lyst til at spise maden, de får serveret, så er det hele spildt på grund af inkompetent ledelse og administration. Man tænker slet ikke på, hvad det "koster" for en familie at miste et barn.

Hvis børnene i stedet for veltillavet "kræsekost" skal intravenøst ernæres, er udgiften himmelråbende stor i forhold til, hvad udgifterne til en veltillavet kost i børnehospitalets køkken koster.

At hjemstedskommunerne ikke vil bidrage til opretholdelsen af den nuværende ordning er himmelråbende skandaløst og vidner kun om inkompetence og manglende empati.