Den planlagte lukning af madordningen for børn på H. C. Andersens Børnehospital på OUH bør straks omgøres.

Det er meget afgørende for syge børn, at de får mulighed for anden mad end den, der serveres til de voksne patienter.

Duften af god mad øger appetitten. Ellers mister de måske lysten til at spise, og det er katastrofalt for syge børn (og voksne).