Børnecykel-kommune. Skolebørn tvinges ud på stærkt trafikeret vej

Synspunkt: Odense Kommune blev i 2016 kåret som Årets Børnecykel-kommune. Nu tvinger samme kommune skolebørn fra 7. klasse ud på den stærkt trafikerede Ravnebjerggyde. For nogle skolebørn i Ravnebjerg er det fra 7. klasse ikke længere muligt at køre med skolebus, og børnene skal i stedet cykle til Ubberud Skole. En af begrundelserne for dette er, at børn i den alder har de kognitive evner, der kræves for at begå sig i trafikken.

Ravnebjerggyden har altid været vurderet som en farlig skolevej, og skolebørnene har kørt med bus. Vejen vurderes endda af Fyns Politi i 2010 som for farligt at stå på bussen ved. Det sker efter, at to forældrepar retter henvendelse, da de er bekymret for den trafikerede vej, hvor deres børn skal stå på bussen - børnene får i stedet lov at stå på bussen på en sidevej.

Men i 2016 - som et led i besparelser på befordringsområdet - ophæver Odense Kommune Ravnebjerggydens status til at være sikker. Altså den vej, der seks år tidligere var for farlig at stå på bussen ved, er nu lige pludselig sikker at cykle på ...

Det står forældre i Ravnebjerg meget uforstående overfor og aktindsigt viser da også, at Odense Kommune har truffet beslutningen på et forkert grundlag. Kommunen tror, at der er kantbaner hele vejen til skolen, hvilket ikke er tilfældet. Kommunen etablerer bump, fartreduktion og indsnævring af vejbanen (biler og tunge køretøjer fylder dog uændret) og mener så, at det er sikkert nok at færdes der. Men det er det ikke, da der ingen plads er til cyklister.

Der er blevet skrevet utallige breve til Odense Kommune omkring vores bekymring for den usikre skolevej. Kommunen har bl.a svaret: " ... at der jo ikke er sket noget endnu" - heri ligger desværre underforstået en ulykke - og et ganske ukvalificeret svar på en så alvorlig problemstilling. Vi ønsker jo netop at undgå at, en ulykke indtræffer og har derfor appelleret om at få etableret kantbaner på hele Ravnebjerggyden. Kommunen prioriterer kantbaner/cykelsti ud fra en formel, der bl.a. har antallet af skolebørn som et af parametrene. Vi har redegjort for, at et lille lokalt landområde aldrig vil kunne sammenlignes med by- eller forstadsområder, når det kommer til antallet af skolebørn. Om der skal etableres cykelsti/kantbaner for at gøre en skolevej sikker, kan ikke sættes på formel. Det må udelukkende bero på, hvor farlig vejen er og ikke antallet af skolebørn, der skal bruge den.

Folkeskoleloven (§ 26) siger, at kommunen skal sørge for befordring, hvis hensynet til børnenes sikkerhed påkræver det. Det gør det i den grad. Men kommunen nægter og holder krampagtigt/principielt fast i, at skolebørn fra 7. klasse (der kan søges dispensation til skolebus) har de kognitive evner. Ja, men hvordan skulle det være et sagligt argument for at sende dem ud på en stærkt trafikeret vej?

Og hvordan kan en kommune, der har profileret sig på at være børnecykelkommune, opføre sig så uanstændigt?