Børn skal være lige og lege sammen

Læserbrev: Udsatte børn af enlige mødre, indvandrere med mere opnår nu endelig et mindre beløb, omkring 600-1200 skattefrit, således at udsatte børn også kan blive spejdere (uniformen koster penge), komme til fodbold og meget andet, der er vigtigt for, at udsatte børn kan trives sammen med "almindelige" børn.

I min tid på Kildevang Børnehjem, senere hos min enlige mor, fik vi tøj på Børnehjælpsdagen, herunder træsko. Alle kunne efterfølgende se, at vi var fattige børn med samme og ens tøj uden variation.

Vor tidligere statsminister Lars Løkke brugte en hel del fritid på udsatte børn, og jeg selv har indbetalt et mindre beløb i årevis, som automatisk fratrækkes i min bank. Mange gør heldigvis det samme.

Nu oplyser partiet fra højre side, at penge til udsatte børn vil formindske tilgangen til arbejdsmarkedet, og det skal nok passe, men hvorfor skal udsatte børn betale prisen? Det beløb, børnefamilierne vi få fremover, er under 300 millioner kroner årligt, og fratages forskellige ministerier, således at det ikke koster samfundet ekstra.

Som børn var vi fattige med lidelser, ingen vil tro på i dag, og dem der tror noget andet, har sikkert ikke været fattige som børn. Og godt for dem.