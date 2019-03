Børn skal ses - flere pædagoger nu!

På kant: Børnene bliver taberne, når der ikke er nok voksne i vuggestuerne og børnehaverne. Det er desværre hverdag i rigtigt mange danske daginstitutioner, at børnene er overladt til dem selv, fordi der simpelthen ikke er voksne nok. Er der et barn, som skal skiftes, og et andet barn som falder og slår sig på lejepladsen, så må pædagogerne forlade de andre børn alene.

Når børn ikke får opmærksomhed fra de voksne, så begynder de at bide, råbe og slå. Børnene bliver hinandens konkurrenter i kampen om opmærksomhed. De børn som ikke kæmper, de børn der ikke bider, råber, græder, de børn som i stedet sætter sig alene i hjørnet eller gemme sig, hvad med dem? De bliver slet ikke set og får ikke del i opmærksomheden.

De første år af livet er helt afgørende for resten af dit liv, og derfor er jeg meget bekymret for udviklingen. Hvis man sammenligner med antallet af pædagoger i daginstitutionerne i 1990'erne, så mangler der i dag 9.000 pædagoger. Det er simpelthen ikke godt nok! Børn skal trøstes, børn skal skiftes, børn skal gøres klogere, børn skal leges med - børn skal ses.

Folketinget har netop stemt SF's forslag om minimumsnormeringer ned. Det er en katastrofe, og jeg fatter ikke børneministeren ikke handler! Stod til det til mig skulle der være mindst én voksen pr. tre børn i vuggestuerne og én voksen pr. seks børn i daginstitutionerne - lad os få en regering som tager ansvar for vores fremtid: børnene.