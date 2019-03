Børn har ret til en god start på livet

På kant: Der er ingen vej udenom, at give børn og ansatte i daginstitutionerne håndfaste rettigheder. Vi kan kalde det "minimumsnormeringer", eller "børnerettigheder", for kært barn har mange navne. Bare vi ændrer den nuværende trafik med, at staten presser kommunerne på økonomien, og ungerne og pædagogerne betaler regningen.

Forskeren Grethe Kragh-Müller dokumenterer, at vi i dag mangler 9000 pædagoger sammenlignet med 1990'erne. Så forstår man jo bedre, at der er fuldt bemandet i mindre end fire timer på en dag. 29 procent af pædagogerne oplever en eller flere gange om ugen at stå i en uforsvarlig situation. 50 procent oplever, at de ikke har tid til at give tilstrækkelig omsorg og nærvær. Det kan det få alvorlige konsekvenser senere i livet. Børn kan opleve mere stress, angst og ensomhed, og nogle udvikler koncentrationsbesvær.

Børn og ansatte i vuggestuer og børnehaver fortjener bedre forhold, og skal ikke være kastebolde i spareøvelser. De skal have rettigheder. I skolerne er der loft over antal elever i klasserne og et minimumstimetal. Kommunernes økonomi skal nemlig ikke være styrende for elevernes skolegang.

Regeringen finder penge til skattelettelser for 21 milliarder kroner. SF vil meget hellere prioritere børnene.