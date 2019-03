Børn har ret til at have voksne nok omkring sig

Børneliv: Det var hjerteskærende at se dokumentaren "Hvem passer vores børn?" på DR 2 forleden. Vi kunne se de hårdt pressede pædagoger forsøge at nå omkring de små børns behov i vuggestuer og børnehaver, alt imens børnene sidder og venter eller står og græder. Nu er der intet galt i, at børn skal lære at vente, men når de nærmest giver op og sidder passivt, fordi de ved, at der ikke er en voksen til rådighed, bliver det virkeligt trist og til tider faktisk farligt.

Som mor til tre oplever jeg, hvordan pædagoger har for lidt tid til at sætte deres gode intentioner og kompetencer i spil. Ligesom jeg selv har oplevet at stå som pædagog med alt for mange år. Jeg har ligesom lederen i dokumentaren valgt at forlade pædagogfaget, da det ikke længere er fagligt forsvarligt. Ansatte i det offentlige er alt for pressede og der er bare ikke tid nok til netop at sætte sig ned og give Emil det rette nærvær.

Det er hverken pædagoger eller ledere, vi kan pege fingre ad, men det faktum, at pædagoger alt for ofte står alene med alt for mange børn. Det er altså ikke forsvarligt at en pædagog står alene med 8 vuggestuebørn i 1 til 2 års alderen. Ligesom det er langt fra forsvarligt, at en pædagog står alene med 18 børnehavebørn.

Derfor rystede det mig også, at folketingsmedlem for Venstre, Michael Aastrup Jensen udtalte, at der altså ingen problemer er, når det gælder daginstitutioner. Jeg spurgte om, hvad han og Venstre ville gøre for børnene, hvilket stod tilbage med et rungende ingenting.

Dog udtalte Michael Aastrup Jensen, at han var glad for sine børns institution og det personale, der tager sig af børnene dernede. Jeg har intet andet end dyb taknemmelighed overfor de meget dygtige pædagoger og medhjælpere, der har taget så godt vare på mine børn med varme og stor faglighed, mens jeg selv har været på arbejde. Lige præcis derfor bør vi alle lytte til det, pædagoger råber højt til os politikere landet rundt:

Der er ikke voksne nok!

En af mine stærkeste mærkesager som folketingskandidat er, at vi skal indføre en minimumsnormering i daginstitutioner. Der skal være maksimalt tre vuggestuebørn per voksen og seks børnehavebørn per voksen.