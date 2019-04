Børn er altid uskyldige - også asylbørn!

Asylbørn: Danske politikere er med til at give små børn psykiske lidelser. Det er en brutal sætning at læse, men det er ikke desto mindre den tragiske sandhed. Røde Kors har talt med en stor gruppe børn på udrejsecenter Sjælsmark, og 8 ud af 10 af børnene har høj risiko for at udvikle en psykisk lidelse - 6 ud af 10 vil sandsynligvis gøre det.

De børn, vi taler om, er ganske små, mange omkring 10 år. Børnenes omskiftelige hverdag mangedobler de traumer, som de fleste af dem bærer rundt på. De har hyppige mareridt, spiser for lidt og bliver ængstelige og udadreagerende. Mange har i løbet af deres korte tid i Danmark flyttet mellem forskellige centre 4-6 gange, med alt hvad det indebærer af omvæltninger og en kaotisk hverdag.

Hvordan er det gået til, at et lille hyggeligt land mod nord, hvor alle er enige om, at børn fortjener en tryg start på livet, er endt med at placere nogle børn i institutioner, der gør dem syge?

Som Røde Kors' direktør Anders Ladekarl helt rigtigt siger, så er det jo meningen, at forældrene på Sjælsmark skal rejse hjem, sammen med deres børn. De har fået en retfærdig behandling i det danske asylsystem, og deres sag er blevet afgjort af et topprofessionelt Flygtningenævn. De har ikke ret til asyl, og skal gøre plads til folk, der er forfulgte og i fare. Vi kan ikke sende dem hjem, for modtagerlandene vil kun tage dem, hvis de selv rejser.

Spørgsmålet er så bare, hvilket ansvar et barn på 11 år har for den slags politiske hovedpiner. Her er jeg helt enig med den medarbejder på Sjælsmark, der fortalte mig, at børn aldrig må betale prisen for voksnes ulykker. Indtil for få år siden ville jeg have haft svært ved at forestille mig, at en minister i en rig og solidarisk velfærdsstat kunne finde på at lade den politiske debat gå ud over små børn i én grad, hvor vi er medansvarlige for så alvorlig mistrivsel, at mange af børnene simpelthen stopper med at vokse.

Hvis du får ondt i maven af at tænke på børnenes tragedier, så er du ikke alene. SF så selvfølgelig allerhelst, at børnene kom helt ud af Sjælsmark, men det virkelig absurde i denne diskussion er hvor små ændringer man behøver at foretage for at gøre en massiv forskel for børnenes trivsel.

Røde Kors' anbefalinger er så små, og kunne indføres i morgen næsten uden omkostninger, at man får lyst til at tude over, at vi ikke med det samme kommer børnene til undsætning. Det er bedre børnehavetilbud, vuggestue til de mindste, mulighed for at familierne selv kan lave mad, pladser på kommunale folkeskoler, og noget så simpelt som at give familierne lov til at tage mad fra kantinen op på deres eget værelse.

SF har forslået disse ændringer i Folketinget, og jeg håber efter Røde Kors' rapport på et lille forårsmirakel, der kunne give retfærdighed til børnene på Sjælsmark. For hvis vi afviser at indføre så små justeringer, selvom de kunne være med til at sætte en stopper for at små børn bliver psykisk syge, så kan vi ikke længere forsvare os med hensynet til udlændingepolitikken.

Så handler det alene om rummeligheden i vor egne hjerter.