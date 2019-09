Bøde for at spise spegepølsemad

Læserbrev: Nå, så blev det dyrt at have en telefon i hånden og samtidig tale med nogen. Hvad nu, hvis det var en spegepølsemad, man havde i hånden og talte i håndfri mobil? Man kan osse tænke sig, at man har en ispind i hånden og taler med sin passager.

De to eksempler beskriver samme situation som at tale i håndholdt mobil.

Jeg kender til en seriøs test, den er lavet af det amerikanske tv-program "Mythbusters". Testen viser meget tydeligt, at det er uden betydning, hvad du har i hånden, men at det er selve samtalen, der distraherer din koncentration og fjerner fokus fra trafikken.

Dengang jeg var dreng, var der skilte i bybusserne "Al samtale med chaufføren er forbudt under kørsel". Så allerede i 50'erne var man opmærksom på samtalens indflydelse på chaufførens koncentration om trafikken.

Lad os få noget gennemtænkt lovgivning og ikke sådan noget pjat. Det er problemet alt for alvorligt til.