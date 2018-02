Blød trafik. Utrygt at cykle på Dyrehavevej

Begynd med at anlægge en cykelsti der, hvor problemet er størst, nemlig på Dyrehavevej. Så kan strækningen fordi Holckenhavn eventuelt tilføjes senere. Behovet er nemlig langt større på strækningen fra Gl. Vindingevej og ind mod centrum.

Mange børn og voksne på vej til skole, arbejde, tog eller bus cykler dagligt på Dyrehavevej og ind mod Nyborg by. Efter min mening føles det ikke trygt.

Det lyder flot med "en bred hvid stribe i siden", som Per Jespersen nævner i avisen i lørdags. Men det stemmer ikke overens med virkeligheden, som er en smal, asfalteret streg især - når man kommer sydfra - på stykket fra Dyrehavevænget til Griffensund, som er vejen ned til marinaen.

Der er ganske rigtigt en cykelsti, som går fra centrum og langs jernbanelinjen, men den slutter ved Kastanievej. Når man kører ud af byen, kan man til nøds cykle på fortovet, men den mulighed har man ikke i den anden side af vejen, hvor der ikke er noget.

Trafikken er vokset betydeligt de seneste tyve år, og der er ganske lidt plads til cyklister, når busser og de tunge lastbiler til for eksempel Koppers på Avernakke fylder en god del af vejen.

Det føles især utrygt at cykle på den sydlige del af Dyrehavevej, hvor sigtbarheden forringes af, at der er et fald i terrænet. Når bilister på vej ud af byen ser, at husrækken afløses af skov, får speederen et ekstra tryk. Og bilister sydfra har sjældent sat farten ned til 50, når de når bygrænsen.