Blive væk-kultur. Meld afbud hvis du er forhindret

Er man interesseret i kultur, er der mange spændende og gratis eller billige arrangementer rundt omkring i Odense, og det er fantastisk, at man kan få alle de gode oplevelser, også hvis man som pensionist ikke har den store indtægt.

Men desværre har der udviklet sig en kultur, hvor man enten glemmer, at man har reserveret billetter, eller finder noget andet og så ikke tænker på at give besked.

To gange i løbet af 10 dage har jeg oplevet dette. Først var det til Benny Andersen-aften i Byens Højskole, som var "udsolgt'" hvor 16 personer ikke dukkede op, og forleden aften var det på Dalum Bibliotek, hvor der var en fantastisk fransk koncert med French Connection. Der havde der længe været "udsolgt", og der var 30 på venteliste, men alligevel var der 14 tomme stole!

Det er ærgerligt for arrangørerne og synd for alle dem, der gerne ville med, men ikke har kunnet få billet. Især var det træls, da det var Dorrit Munk Jørgensens sidste arrangement på Dalum Bibliotek. Hun og vi andre havde fortjent, at der var fuldt hus.

Så husk at give besked, hvis du ikke har tænkt dig at bruge en reserveret billet, så andre kan få glæde af den.