Blakket karriere

I Grundloven står: "§ 30 stk. 1. Valgbar til folketinget er enhver. som har valgret til dette, medmindre vedkommende er straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør ham uværdig til at være medlem af Folketinget. " Så der er intet til hinder for, at han kan opstille. Om han er værdig til at sidde i Folketinget? Svaret er nej. Hans finansielle karriere har stort set været temmelig blakket. Kommer an på hvilken strafbar handling en person har gjort, om jeg vil give en underskrift eller ej.