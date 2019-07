Bios. Forudindtagede holdninger

Læserbrev: Jeg vil indledningsvis nævne, at jeg ikke har relationer til Bios, men mit engagement i sagen er, at avisen efter min opfattelse har en forudindtaget holdning til regionens skift af leverandør.

Fra starten valgte man store negative forside overskrifter til skiftet af ambulanceselskab som medførte, at undertegnede to gange med læserindlæg opfordrede avisen til at "klappe hesten".

Historien viser nu, at Bios aldrig fik muligheden for at levere ydelsen på grund af Falcks ulovlige metoder. Det troede jeg, avisen havde bemærket. Alligevel fortsætter avisen med at vise sin holdning til sagen ved i gårsdagens forside at skrive: Klar forbedring af ambulancedækning efter Bios blev smidt på porten.

Nu må det holde op.