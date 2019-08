Billeder. Tag jer sammen på Stiftstidende

Læsebrev: Altså Fyens Stiftstidende, nu må I tage jer sammen! Her sidder jeg med dagens avis, og hvad finder jeg mest af? Billeder.

På forsiden af "Odense" er der et kæmpe billede af en ukendt (da nydelig) dame, og minsandten på side to, endnu et billede af hende, der fylder det meste af siden. Hvad skal det da være godt for? Der kunne være mindst en måske interessant artikel. Jeg kan da godt give svaret - så skal der skrives mindre. På side fire er der endnu flere billeder, der fylder det meste af to sider. Jeg er da ligeglad med at se Erik i stort format. Og så ellers en masse annoncer. Også sektion et har forsiden fyldt med et billede af en musiker.

Jeg betaler ikke over 20 kr. om dagen for at se billeder, så ville jeg købe Billedbladet.

Lidt ros skal I også have - "Danmark" delen er god.