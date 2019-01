Bidrag. Væk med absurde gebyrer

Virksomheder skal tjene penge. Det har jeg som selvstændig erhvervsdrivende sådan set fuld forståelse for.

Men en gang imellem bliver man irriteret over den kreativitet, der præger nogle virksomheder, når det gælder om at finde på gebyrer.Tag nu f.eks. det firma, der henter vores affald. De opkræver både et dieseltillæg (trods dieselprisen er historisk lav), et miljøregistreringsgebyr (det hele bliver kørt på Fynsværket og brændt, så hvorfor...?) og et "trængselstillæg". Nok giver letbanearbejderne trængsel i Odense. Meeen ...Eller teleselskabet der tager et "betalingsgebyr". Man skulle ellers tro, det at modtage betaling sådan set var en integreret del af ydelsen? Det koster mig bekendt et såkaldt "rykker-gebyr", hvis man ikke betaler.

Så kiggede jeg på min private bilforsikring. Gad vide hvad et "miljøbidrag" går til? Andet end at noget med "miljø" lyder godt? Også hos Codan skal jeg betale for at betale. Her kaldes det et "opkrævningsgebyr".Staten kan også godt være med. Nok er forsikring momsfritaget (hvilket i firmaet mere er en administrativ belastning end en lettelse), til gengæld tager staten sig godt betalt i form af både en statsafgift og en "forsikringafgift til staten" bare på min bilforsikring.Firmaets el-regning er mere en skattebillet end en el-regning. Strømmen udgør, så vidt jeg kan regne ud, under 14 procent af regningen.

Gad vide, hvorfor Christiansborg undrer sig over, vi som privatforbrugere og småvirksomheder ikke gider bruge tid på at finde den "billigste" strøm?På vandregningen er "statsafgift incl. kortlægningsgebyr" og "Grundvandskrone" til sammen højere end prisen pr. m3 vand.Et lille nytårsønske kunne være at få fair og gennemskuelige priser i stedet for absurde gebyrer og skjult skatteopkrævning.