Paarup Foreningen blev dannet i 1925, da der var noget, der hed Paarup Kommune. Kommunalreformen i 1970 gjorde en ende på vores kommune og de øvrige små kommuner, der omkransede Odense, men de lokale borgerforeninger eksisterer i vidt omfang stadig. Vi forsøger at bevare bygninger, kulturelle tiltag og lokale hændelser ud fra devisen om at bevare fortiden i nutiden for fremtiden. Og det er altså ikke let i disse tider.

For få år siden forsvandt plejehjemmet Solgården - man skulle bruge grunden til parkeringspladser. Kort efter solgte man det bevaringsværdige Paarup Rådhus til Tarup Center, der straks rev det ned for at udvide centret. Vores forslag om at integrere bygningen i nybyggeriet blev end ikke kommenteret.

Nu har Odense Kommune søgt om nedrivningstilladelse for Paarup gamle skole, der blev opført i 1869. Den ligger centralt overfor Paarup Kirke og udgør en vigtig del af vores historie om udviklingen fra landsogn til driftig forstadskommune. Hvorfor skolen skal rives ned, vides ikke. Hvis man i stedet renoverede den, ville det sikkert glæde Paarup Skole, der nemt kunne bruge flere lokaler.

Vi ved også, at der står en køber parat, der vil renovere bygningerne med respekt for det oprindelige udseende. Lokalerne ville herefter kunne indrettes, så vi kunne få en lægekonsultation til lokalområdet - det trænger vi til. En tredje mulighed var at overdrage bygningen til Olav de Linde, som jo er eminent til at renovere og bevare det oprindelige.

Lokalområdet er i oprør: Hvorfor kan man ikke bevare de gamle bygninger, som har så stor betydning for den nære historie? Forargelsen er stor på diverse Facebooksider, mange benytter sig også af muligheden for at fremsætte indsigelse mod nedrivningen på Odense Kommunes hjemmeside. Fristen er 14. marts.

For yderligere at strø salt i såret kan det oplyses, at Tarup gamle præstegård for nylig er blevet affredet - det vil sige, at fredningen er blevet ophævet, og at den i princippet kan rives ned uden videre. Det sker næppe lige nu, men hvis tendensen til at fjerne alle minder om vores gamle kommune fortsætter, skal man ikke vide sig sikker. Det er triste perspektiver.