Bevar screeninger på øerne

I de seneste dage er der blevet skrevet artikler om, at Regionsrådet fra år 2020 har besluttet, at nedlægge mammografibusserne på blandt andet Langeland og Ærø for, at samle screeningerne i Svendborg, men det står jeg uforstående overfor, da jeg personligt ikke mener der er taget hensyn til patientsikkerheden, det nære sundhedsvæsen, eller kvinden der skal have lavet mammografi screeningen.

Jeg vil bakke op om Lisa Pihls udtalelse om, at centraliseringerne endnu engang rammer yderområderne. Med de kommende stationære screenings steder, frygter jeg at flere kvinder vil fravælge screeningen på baggrund af den øgede transport på op til 40-50 kilometer, eller endda længere for nogen af dem der bor længere væk. Den nuværende løsning om de nærliggende mammografibusser sikrer trygheden og nærværet for dem, som bor i Danmarks yderområder.

Ifølge Regionsrådet er der flere grunde til, at man vælger at udskifte de mobile mammografibusser - en af grundene til dette er pladsmanglen og trapperne i bussen, som er en hindring for de gangbesværede, men hvis busserne alligevel står til udskiftning, hvorfor tænker man så ikke teknisk og får udviklet fremtidens mammografibusser, så de opfylder flere af deres egne bekymringer?

Og når vi nu er ved emnet om gangbesværede og for, at tilføje socialt udsatte kvinder, som fra år 2020 skal til, at planlægge og forberede sig til transporten til og fra Svendborg - her vil jeg igen henvise til min ovenstående frygt om fravalg af mammografi screeningen.

Kan vi ikke være enige om, at det nære sundhedsvæsen og patientsikkerheden skal være en prioritering i denne beslutning og, at den beslutning der er taget om at fravælge mammografibusserne gør akkurat det modsatte for de kvinder det rammer?