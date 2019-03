Bevar Agernæs havn som den er

I mine 20 år som tillidsrepræsentant i Danmarks Lærerforening er jeg - sammen med mange andre tillidsrepræsentanter fra hele landet - kommet en del på Gl. Avernæs, som i mange år har været DLF's kursuscenter.

En tur over til havnen har altid været et stort hit i pauserne og om aftenen, fordi den stilfærdige og dybe ro har betaget alle. Sådan et sted findes næppe andre steder i landet.

Derfor skal havnen bevares, som den er.

Den blev for nogle år siden udbygget. Men heldigvis på en skånsom måde, så roen og stilheden blev bevaret.