Betalingsfrist. Hvorfor skal de store virksomheder have lov til at trække betalingen?

Mange små og mellemstore virksomheder, SMV'er, kender kun alt for godt til problemet med de store virksomheder, der kræver lange betalingsfrister - også selvom arbejdet allerede er blevet udført til punkt og prikke.

En undersøgelse fra SMVdanmark, foretaget af Nordstat, viser, at hele 43 procent af SMV'erne oplever at blive mødt med kravet om betalingsfrister på mere end 30 dage fra deres store virksomhedskunder.

Men hvad er logikken bag dette? Hvorfor skal de store virksomheder fortsat have lov til at presse de mindre med lange betalingsfrister? De små og mellemstore virksomheder skal jo også have deres penge ind, så de kan betale deres leverandører, medarbejdere, husleje, skat og mange andre udgifter.

Loven er indrettet, så man som hovedregel har en betalingsfrist på 30 dage. Men der er desværre et par undtagelser fra denne hovedregel. Man kan lovligt fravige hovedreglen på 30 dages betalingsfrist, hvis sælgeren udtrykkeligt har godkendt den længere betalingsfrist, og hvis den ikke er urimelig.

I realiteten er det desværre ofte et urealistisk scenarie for sælgeren at nægte de store kunder lange betalingsfrister - også selvom de er urimelige. Mindre virksomheder er afhængige af at være på god fod med kunden og bliver derfor nødt til at acceptere, hvad kunden dikterer.

Ellers risikerer de at blive skiftet ud med en anden leverandør. Jeg vil derfor opfordre til, at man ændrer renteloven, så der bliver indført en ufravigelig betalingsfrist på max. 30 dage - det er den samme betalingsfrist, der gælder for de offentlige myndigheder.

SMVdanmark er hovederhvervsorganisation for mere end 18.000 SMV'er og politisk talerør for bl.a. HIF, sammen arbejder vi for fair betalingsfrister, der ikke dræner SMV'ernes kassekreditter.

Med en lovbestemt betalingsfrist på max 30 dage beskytter vi de små og mellemstore virksomheder fra at blive tvunget til lange betalingsfrister af de store virksomheder.