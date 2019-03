Betal ved kasse 1 - altid

Jeg er temmelig indigneret over, at man nu skal til at betale entré for Opera på Engen. Det er ikke beløbet på de 125 kroner, der generer mig, men princippet.

I flere år var Opera på Engen underlagt de gratis Torsdagskoncerter og derfor flyttet til Kongens Have i midt-Odense. Vi kom der det første år, men det var besværligt med parkering og vores medbragte stole og picnicborde. Udsynet til scenen var begrænset, lyden dårlig osv.Glade blev vi, da operaen kom tilbage til engen. Folk går til og fra. Familie og venner samles og får sig en kulturel frieftermiddag. Man møder kunder, forretningsforbindelser og folk, man ikke har set in persona uden for internettet i lang tid.Der er ikke mange gratis fornøjelser for vores aldersgruppe - 45-67 år. Os, der måske skæpper mest i den kommunale kasse. Jeg ved ikke, hvor mange der kommer til Opera på Engen, men i forhold til de 7,5 millioner, der er tabt på Wagner-opsætningen, er det vist ikke mange penge, man får tilbage ad den vej. Så lad os nu have denne ene oplevelse i fred.Kommunen må have tillid til, at der kommer meget værdifuldt ud af samvær og interaktion for netop denne skattemæssigt højtbetalende aldersgruppe.