Besparelserne på ungdomsuddannelserne har konsekvenser for de unge

Kommentar: Man undres, når man til et politikerdebatmøde på Tornbjerg Gymnasium hører Liberal Alliances Carsten Bach og andre liberale politikere argumentere for afskaffelse af topskatten ud fra den grundlæggende forudsætning, at flere penge mellem hænderne er den afgørende drivkraft for mennesket.

Det er en så unuanceret holdning, at man bliver nervøs for politikernes indsigt i virkelige menneskers liv.

Det kan godt være, at Carsten Bach kan blive enige om det standpunkt med topchefer i erhvervslivet. Men jeg må slå fast, at de skattelettelser, som den siddende regering har givet mig på topskatten, ikke har motiveret mig det mindste. For at citere Ekstrabladets redaktør Poul Madsen kan man sige, at skattelettelserne har betydet, at jeg og mange andre, der ligger i den pæne ende af indkomstspektret, har kunnet gå en cru op i rødvin.

Er vi blevet lykkeligere og mere motiverede af det? Næppe. Den dyrere vin har i stedet en bitter smag. For mens jeg og andre med relativt høj løn har kunnet bruge flere tusinde kroner mere årligt på ligegyldigt forbrug, har jeg været vidne til, at dygtige kolleger er blevet afskediget og andre tvunget ned i tid på landets gymnasier.

Men det er slet ikke det værste. Det er, at de almene gymnasier nu over en årrække har sparet og effektiviseret i en sådan grad, at det går ud over de unge, da vi lærere simpelthen ikke har nok tid til at uddanne dem bedst muligt. Problemet med uddannelsespolitik er, at de negative konsekvenser af disse ekstreme besparelser på ungdomsuddannelserne først vil vise sig om nogle år. Men med mine erfaringer fra 18 år som gymnasielærer, må jeg råbe vagt i gevær. Vi kan ikke spare mere!

Min personlige arbejdsmæssige drivkraft er ikke penge, men derimod at jeg ved, at jeg har rammerne på mit arbejde til, at jeg kan uddanne den danske ungdom til et tilstrækkeligt højt fagligt niveau - og det ikke mindst til at gennemskue politikeres retorik.

Jeg håber, at alle fremmødte elever gennemskuede, at Lars Christian Lilleholt (V) forsøgte at påvirke vores følelser for at vinde os over på sin side, da han startede og sluttede med at henvise til, at han selv havde gået på Tornbjerg Gymnasium. Men jeg frygter som samvittighedsfuld samfundsborger - med rette - i den grad for, at danske gymnasieelever i fremtiden ikke bliver i stand til at gennemskue langt mere ekstreme politikeres retorik, hvis besparelserne på ungdomsuddannelserne ikke stoppes omgående og dele af midlerne føres tilbage til sektoren.