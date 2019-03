Besparelserne. Bare valgkamp eller?

Prisværdigt når Socialdemokratiets statsministerkandidat Mette Frederiksen med et besøg hos en ældre medborger kommer til Assens for at se på virkeligheden, og med egne øjne ser, hvad den skæve kommunale udligning og den aktivitetsbaserede medfinansiering medfører.

Det var også rart at høre, Mette Frederiksen reelt giver Assens Kommunes borgmester inklusiv de budgetansvarlige partier, V, SF, R og K, ret i, roden til problemerne ligger på Christiansborg og at vi dermed kan få manet til jorden, at de fire ansvarlige budgetpartier skulle være mennesker med et dårligt menneskesyn.

Desværre kunne Mette Frederiksen dog ikke love, tingene ville blive bedre under en socialdemokratisk regering. Inden nogen nu sår tvivl om besøgets hensigt, så er der slet ingen tvivl om, at et af kommunens egne byrådsmedlemmer og nu også folketingskandidat for DF, Betina Signe Stick, bestemt ikke ligger på den lade side med at kritisere byrådskollegaer og bruge sagen om de kommunale besparelser som valgkamp, idet hun gentagne gange på facebooksiden "Assens kommune svigt af de ældre" har bedyret, at DF på borgen bestemt ikke har været medvirkende til velfærdsforringelse, hvilket nok må betragtes som en alternativ fortolkning af sandheden.

Jeg er ikke i tvivl om, alle i byrådssalen gerne havde været besparelserne foruden og at eneste vej frem må være fælles front for en mere retfærdig udligningsreform og afskaffelse af den aktivitetsbaserede medfinansiering. (forkortet af red.)