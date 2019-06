Besparelser skyldes VLAK-regeringen

Læserbrev: De kommende besparelser på blandt andet kulturen i Odense Kommune skyldes ikke dårlig økonomistyring eller letbanen. Besparelserne skyldes, at der over de kommende år bliver flere børn og ældre - og at VLAK-regeringens omprioriteringsbidrag har gjort, at kommunerne hvert år skal aflevere penge. Det siger sig selv, at det er svært at få råd til børn og ældre, når man samtidig bliver pålagt at aflevere penge. Christiansborg har tendens til at skulle styre, hvad der sker ude i kommunerne - et skridt i den forkerte retning. Lad det kommunale selvstyre fungere og lad det være op til kommunerne, hvordan de prioriterer pengene. Gudskelov har Danmark snart en ny regering, og den regering skal sikre flere penge til kommunerne, så der fremover bliver råd til både børn og ældre.