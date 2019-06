Besparelser. Vil SF tage ansvar med de borgerlige?

Læserbrev: Landspolitisk står SF for en værdig ældrepolitik med ordentlig pasning af de ældre samt at sikre dem et socialt og aktivt ældreliv.

I Assens Kommune, hvor min gamle mor på 90 bor, føres der en ældrepolitik, som af borgmesteren selv betegnes som uværdig. Først lukker man de ældres dagcentre, som var livsnerven i de ældres sociale samliv. SF stemte for dette. Herefter forsøgte man at ændre rengøringsfrekvensen hos de ældre fra tre til fem uger. SF stemte for dette.

Det eneste argument, vi har hørt fra SF er, at kommunen ikke har råd til at føre en anden politik. Oppositionen (SF's normale samarbejdspartier på landsplan) i byrådet er ikke enig heri, men SF og højrefløjen har flertal og ønsker ikke at samarbejde om at finde penge til en anden politik.

28. maj var der vælgermøde i kommunen. Her roste Venstres paneldeltager SF for at tage ansvar og på byrådsmødet 29. maj har SF sammen med højrefløjen nedstemt et forslag fra Enhedslisten om at oprette en taskforce med det formål at finde penge til en anstændig og værdi ældrepolitik.

Spørgsmålet er nu, om vi på den landspolitiske scene kan forvente et lignende "tagen ansvar" fra SF's side, hvis højrefløjen mod forventning skulle kunne få flertal sammen med SF?