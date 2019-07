Besparelser. Vi ønsker Mimers Brønd bevaret

Læserbrev: Mimers Brønd i Vollsmose skal lukkes ifølge de af Ældre- og Handicapudvalgets besluttede besparelser for 2020. En beslutning, vi ikke er enige i, og derfor skrev Ældrerådet også i et høringssvar til Ældre- og Handicapudvalget, at vi ønskede Mimers Brønd bevaret.

Mimers Brønd er et værested for etniske minoritetsborgere over 55 år i Odense Kommune. Stedet er populært og flittigt besøgt i betragtning af, at vi endnu ikke har så stort et antal ældre borgere med anden etnisk baggrund. Det skal dog bemærkes, at antallet er stærkt voksende. Desuden skal det tilføjes, at ældre med anden etnisk baggrund p.t. ikke bruger det danske sundhedssystem, herunder væresteder, aktivitetssteder og plejehjem på lige fod med etniske danskere, hvilket beror på forskelle i kultur og tradition samt tabuer omkring sygdomme.

Mimers Brønd er et sted, der hjælper disse borgere. Til stedet er der knyttet tosprogede forebyggelseskonsulenter, der dels er til stede i Mimers Brønd og dels varetager kommunens forebyggende hjemmebesøg hos borgere med anden etnisk baggrund. Disse medarbejdere er gennem deres sundhedsfaglige uddannelse, deres sprog og kulturelle baggrund i stand til at møde den ældre borger i øjenhøjde, både sprogligt, kulturelt og sundhedsfagligt.

Disse medarbejderes arbejde kan ikke umiddelbart erstattes efter vores opfattelse. Blandt andet derfor er det vores holdning i Ældrerådet, at vi må gøre hvad muligt er for at bevare Mimers Brønd til gavn for denne gruppe, som er hørende til blandt de svageste borgere i kommunen, p.t. primært ældre kvinder, der f.eks. lider af søvnbesvær, depression, stress, smerter og posttraumatisk stress eller ensomhed.

Kan der findes en anden løsning, så funktionerne i Mimers Brønd kan bevares? Vi kan læse, at der skal etableres et Sundhedshus i Vollsmose, hvilket vi naturligvis hilser velkommen. Vil dette f.eks. kunne rumme forskellige aktiviteter, såsom at lære de ældre at lave en sundere mad, også målrettet diabetikere, motionstilbud eller blot en hjælp til at få aftalt en tid hos en tandlæge? Skridt til at undgå eller bryde den alt for store ensomhed og måske skridt til at bedre borgerens helbred. Eller kunne en løsning i samarbejde med Ældrecenter Øst tænkes som en mulighed?

Det er vigtigt, at det arbejde de tosprogede medarbejdere gør i Mimers Brønd ikke tabes på gulvet. Det vil ikke kun blive økonomisk meget dyrt, hvilket er mindre vigtigt set i forhold til de konsekvenser, det vil betyde for de ældre borgere. Det er nok i dag en mindre gruppe, men en gruppe, der vil vokse meget i de kommende år.