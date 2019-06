Besparelser. Velfærd, der gør en forskel

Læserbrev: Peter Rahbæk Juel søger fra borgerne inspiration til at løse Odenses økonomiske kattepine.

Borgerrådet er et meget fint initiativ, men jeg håber, at andre borgere også gerne må bidrage.

Borgmesteren og eksperterne i Task Force Velfærd mener, at Odense om 10 år vil mangle 500-600 millioner kroner til velfærd. Det er forkert. Budgettet for 2019 er på alle de fem store velfærdsområder underbudgetteret med tilsammen 640 millioner i forhold til landsgennemsnittet. Det beviser jeg gerne for borgmesteren, og hvem der ellers gider lytte.

I øjeblikket pågår en besparelsesrunde. Byrådet skal naturligvis altid sikre, at borgernes penge anvendes fornuftigt, så det skal hverken borgmester eller de politiske partier klandres for.

Det helt overordnede problem er imidlertid, at Odense ikke kan spare sig til en løsning.

Odense skal have kikkerten for det andet øje: indtægterne.

Det er enhver kommunes opgave at sørge for et ordentligt sikkerhedsnet for de af kommunens borgere, der har behov for hjælp. Det tror jeg, vi alle gerne bidrager til. Men Odense er og har i mange år været en magnet for borgere, der ikke har kunnet klare sig selv. Derfor er beskatningsgrundlaget i Odense hvert år de sidste 10 år rykket længere og længere ned blandt landets kommuner. For 10 år siden var der ni kommuner med et lavere beskatningsgrundlag end Odense. I 2019 har de alle overhalet Odense.

Havde Odense et beskatningsgrundlag på landsgennemsnittet, ville kommuneskatten med uændret skatteprocent være ca. 3300 millioner større end i 2019. Så ville vi også have haft råd til sankthansbål på Engen i 2020.

Samtidig budgetterer Odense i 2019 med over 400 millioner mere end landsgennemsnittet på forsørgelses- og sikringsydelser.

Så alt for lidt i kommuneskat og alt for høje forsørgelses- og sikringsydelser er en rigtig dårlig cocktail for velfærden i Odense. Og det er ikke nyt - sådan har det været de sidste 10 år.