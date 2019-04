Synspunkt: Susanne Crawley skriver i forordet til Odense Kommunes Strategi for tidlig indsats i Børn- og Ungeforvaltningen 2018-2022 "Vi skaber de bedst mulige forudsætninger for, at alle børn i Odense Kommune får en værdifuld barndom og et fundament, der kan bære dem trygt og sikkert ind i voksenlivet." Hvis det er Odense Kommunes vision, og man samtidig har en målsætning om, at "der er sammenhæng i overgangen fra dagtilbud til skole", så forstår jeg ikke, hvorfor man vælger at nedlægge 14 folkeskoleklasser og fyre lærere i det kommende skoleår.

På min datters skole, Holluf Pile Skole, kan hun og hendes kommende klassekammerater se frem til to store 0. klasser på henholdsvis 29 og 30 elever. Hvis man er bekendt med paragraf 17 i Folkeskoleloven, så beskriver dette scenarie en undtagelsestilstand, da "elevtallet i grundskolens klasser normalt ikke må overstige 28 ved skoleårets begyndelse." Samtidig står der dog, at "kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde kan tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30." Odense Kommune har derfor principielt og juridisk set tallene på sin side.

Det, der bekymrer mig som forælder, forsker og borger i Odense Kommune er, at politikerne tilsyneladende uanfægtet vælger at omgå kommunens egne opstillede værdier på børn- og ungeområdet. Det er trist, at børnene endnu engang skal være ofre for besparelser på trods af "velfærdsprocenten", der skulle gå til skoler og dagtilbud. Den økonomiske gevinst ved at nedlægge klasser og fyre lærere er forsvindende lille og kortsigtet i sammenligning med den pris, samfundet betaler, hvis en elev går ud af folkeskolen uden kompetencer til at starte en ungdomsuddannelse eller uden livsmod til at tage del i det store fællesskab.

Med 29-30 elever i en nystartet 0. klasse kan man hverken tale om at skabe de bedst mulige forudsætninger for børnenes læring eller trivsel. I Odense Kommune har man bl.a. særligt fokus på sprog og tidlig sprogtilegnelse, men hvordan hænger det sammen med høje klassekvotienter? Taletiden pr. barn vil jo alt andet lige forringes, når ratioen mellem elev og lærer stiger. Mange børn har i dag sprogvanskeligheder, og på min datters skole har de et særligt sprogtilbud. På min datters årgang er der således fem børn uden for skoledistriktet, som er visiteret til særlig sprogundervisning på Holluf Pile Skole. De indgår i almenklasserne på lige fod med de andre børn, men tages ud af undervisningen i et par timer ugentligt for at modtage undervisning af en tale-høre-lærer individuelt eller i grupper.

Disse sprogbørn, tæller dog ikke med i Odense Kommunes normering, fordi det særlige sprogtilbud ikke finansieres af Holluf Pile Skoles budget. Det ændrer dog ikke ved, at der 90-95 procent af skoletiden vil sidde 29-30 elever i 0. klasse og indånde den samme iltfattige luft og vente på at få taletid. Det samme gælder børn, der skal gå 0. klasse om, heller ikke de tæller med i kommunens klassenormering.

For ikke at tale om den stakkels lærer, der skal forsøge at skabe rammerne for læring, trivsel og inklusion for 29-30 børn. Måske er læringen i sig selv ikke det største problem, da lande med høje klassekvotienter og mere autoritativ klasseledelse præsterer godt i PISA-undersøgelser, men det bliver nok desværre på bekostning af ro til fordybelse og nærvær.