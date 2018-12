Besparelser. Stop hetzen mod borgmesteren

Det kan formodentlig ikke komme bag på nogen, at jeg er socialdemokrat. Derfor harmer det mig mere og mere, at jeg dag efter dag skal se debatindlæg, der ikke er ordentligt underbygget. Debatindlæg, der uden skelen til fakta angriber borgmester Peter Rahbæk Juel for dårlig ledelse af kommunen. Jeg skal lige erindre om, at budget 2019 er besluttet af et enigt byråd.

Det har været godt for både Børn- og Ungeudvalget (BUF) og Ældre- og Handicapudvalget (ÆHF), at de røde partier i byrådet fastholdt og gennemførte velfærdsprocenten, som vi nu desværre mangler 0,2 procentpoint af. Det var det, Socialdemokratiet gik til valg på - og som de fik stor opbakning til. Når jeg konstaterer, at det var godt, er det, fordi BUF og ÆHF i august 2018 offentliggjorde de faktuelle tal for det, skattestigningerne har betydet af meransættelser: I alt ca. 493 fordelt på forskellige fagområder (289 i BUF og 143 i ÆHF).

Omskrevet til kroner er der tilført de to områder i alt 240 millioner kroner. Heraf 60 millioner til ÆHF og 180 millioner til BUF. Midler, som de borgerlige partier kæmpede imod. Velfærdsforbedringer, som Venstre og Konservative allerede dengang hellere ville finde midler til gennem omprioriteringer - også kaldet besparelser. Hvis de havde fået indflydelse, havde det set langt værre ud.

Det er altså på baggrund af disse tal, de kommende nedskæringer/besparelser skal ses. Besparelser i ÆHF er på 17 millioner og i BUF på 26,6 millioner.

Da der blev lavet budget for 2019, var Odense Byråd ikke de eneste, der agerede på banen. Den siddende regering har i høj grad indflydelse på, hvor mange penge, der var at spille med. Bl.a. har regeringen truffet beslutninger, der bevirker, at en række puljemidler, der tidligere blev tilført ældreområdet, er ophørt. Desuden er der i årenes løb truffet beslutninger både i udvalg og gennem brede budgetforlig, som får indflydelse på de besparelser og omprioriteringer, der nu finder sted.

Naturligvis er det ærgerligt og dårligt for Socialdemokratiet, der har været de varmeste fortalere for at styrke de to kommunale områder, der i overvejende grad beskriver velfærden i kommunen. For at få penge til det hele og at styrke velfærdsområderne er det nødvendigt, at 1) gennemføre de sidste 0,2 procentpoints skattestigning og at 2) træffe de beslutninger, der er nødvendige, for at få flere i arbejde.