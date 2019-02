Besparelser. Støt vores borgmester

Lokaldebat:

I sidste uge var der igen et par indlæg omkring besparelserne på plejeområdet i Assens. En debattør mente, at borgmesteren skulle over knæet, hvis han var hendes barn, men udover at det faktisk er ulovligt

at slå børn (og borgmestre), er det også den forkerte at lade sin vrede gå ud over.

Der er bestemt grund til at være utilfreds. Det er vores borgmester også. Men borgerne i Assens burde være vrede på Folketinget, som har gjort det meget vanskeligt for blandt andet Assens Kommune at opfylde borgernes rimelige forventninger til pleje af de ældre.

Desuden synes jeg, Pierre Larsen går langt over stregen, når han påstår, at "borgmesteren og hans nikkedukker" tager penge fra de svage og giver dem til rige advokater. Sagen er i al sin enkelhed, at borgmesteren gør en fremragende indsats for at bevare vores natur og nærmiljø for fremtidige generationer, alt imens han skal have budgettet for 2019 til at hænge sammen.

Kampen for naturen skal kæmpes nu, om 5 år er det for sent. De penge, som advokatbistand koster, er altså godt givet ud, hvis vi kan undgå at ødelægge vores natur med enorme vindmøller. Til gavn for os alle.

Støt i stedet vores borgmester i kampen mod vindmøllerne og for en mere retfærdig udligning, og undlad at blande tingene sammen på en uskøn og demagogisk facon.

Hvis energien i stedet blev brugt på at hjælpe egne ældre med rengøringen, kunne de værste konsekvenser nok afbødes.