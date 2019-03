Besparelser. Pilen peger på Christiansborg

Lokaldebat: Nej, Assens Kommune er ikke en piskommune, og de budgetansvarlige partiers byrådsmedlemmer fra V, SF, R og K er ikke mennesker med et dårligt menneskesyn, som det ellers er antydet på Facebooksiden "Assens Kommunes svigt af de ældre".

Efter tv-dækningen fra kommunernes landsmøde står det nu klart, at 21 kommuner udover Assens via deres borgmestre, lige dele røde og blå, nu i enighed adresserer de økonomiske problemer til Christiansborg, hvor både rød og blå bloks statsministerkandidater kan se, at der er økonomiske udfordringer med flere ældre og børn.

Fra enkelte Christiansborg-politikere lyder det dog "Jamen, vi har sendt flere penge til kommunerne". Det er muligt, men bare ikke nok i forhold til det stigende antal ældre og børn. De skal stoppe deres kritik af kommunerne og i stedet sætte det på dagsordenen frem for mere snak om skattelettelser. I byrådet bør man stoppe de interne stridigheder om, hvis skylden er og i stedet stå sammen om uanset partifarve at lægge pres på Christiansborg.

Hvis Facebooksiden "Assens kommune svigt af de ældre" forsat vil arbejde for bedre forhold til de ældre, så kunne man måske foreslå, at de frem for kritik af byrådet i stedet støttede det i at lægge pres på Christiansborg og måske omdøbte siden til "Christiansborgs svigt af de ældre i Assens".

Lad os nu i fællesskab tale kommunen op, frem for at blive ved med at hælde benzin på et bål, der ikke kan slukkes, før der opnås bedre vilkår fra Christiansborg.