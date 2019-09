Besparelser. Pedellerne er klister på skolerne

Læserbrev: I Odense Kommune er der fremsat et spareforslag: Saml de tekniske servicefolk (pedellerne) fra folkeskolerne centralt. Skolerne kan så hidkalde pedellerne fra Facility Service, som det med et smart manegement ord er kaldt.

Hele tanken er så dum og uintelligent, at alene det at foreslå det viser, at det måske nærmere er blandt de DJØF'er, som har udtænkt det, at man bør spare. På skolerne er pedeller og sekretærer mv. det klister, der binder en travl hverdag sammen.

Når elever har et personligt forhold til pedellen, hjælper det på ansvarsfølelsen overfor skolebygningen m.m. Det er også pedellen, der hjælper med at få elevernes bold ned fra taget, og det er pedellerne, der hurtigt hjælper, når der er et praktisk problem, som gør, at lærernes undervisning vil falde til jorden. Alle disse små ting ordnes mellem de større opgaver på skolerne, hvor der er nok at lave, da de jo næsten alle har en del år på bagen.

Prøv at samle rådhusbetjente og servicefolk fra Ørbækvej i et fælles hus og lad så de ansatte hidkalde dem, når der er brug for dem. Det duer ikke. Om igen.